Россияне могут ставить недвижимость на учет в 2,5 раза быстрее

Средний срок постановки на государственный кадастровый учет (ГКУ) сократился с десяти до четырех дней за пять лет , сообщили в пресс-службе Федеральной кадастровой палаты.

"Это стало возможным благодаря внедрению электронных сервисов и развитию различных форм межведомственного взаимодействия", - отметили там.

Сегодня быстрее всего поставить недвижимость на кадастровый учет можно в Республиках Мордовия и Северная Осетия, а также в Ставропольском крае – средний срок проведения процедуры ГКУ в этих регионах составляет всего 2 дня. В 22 регионах в среднем на кадастровый учет ставят в течение трех дней. В течение четырех дней ставят на кадастровый учет еще в 19 регионах.

Согласно закону "О государственной регистрации недвижимости" постановка на кадастровый учет ведется в течение пяти рабочих дней с даты приема документов органом регистрации прав. Подать заявление о постановке недвижимости на кадастровый учет можно и в офисах многофункциональных центров. В таком случае, согласно действующему законодательству, процедура должна быть проведена в течение семи рабочих дней с момента получения документов МФЦ. Внедрение электронных сервисов позволили существенно сократить сроки постановки недвижимости на государственный кадастровый учет.

Сам кадастровый учет – это внесение сведений об объектах недвижимости в единый госреестр, эта процедура носит заявительный характер, напоминает замглавы Федеральной кадастровой палаты Марина Семенова.

Однако, без постановки на учет собственник не может в полной мере распоряжаться своей недвижимостью. Если он хочет в будущем продавать, дарить или передавать свою недвижимость по наследству, ее нужно поставить на учет и зарегистрировать свои права.

"Так, например, если гражданин получает вновь образованный участок от местной администрации, проведение кадастрового учета будет необходимо для возможности в дальнейшем регистрации права на этот земельный участок", - говорит Марина Семенова.

Сам кадастровый учет может проводиться как одновременно с регистрацией права, так и без нее. Например, кадастровый учет без одновременной регистрации права осуществляется, если в реестр вносятся изменения в характеристики объекта недвижимости (например, изменилась площадь земельного участка и местоположение его границ в результате межевания) или снесли объект недвижимости, право на который не было зарегистрировано. Если же необходимо поставить на кадастровый учет жилой дом, расположенный на приусадебном земельном участке, кадастровый учет такого дома будет осуществляться с одновременной регистрацией прав на него.

На начало 2019 года в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) учтено 162,5 млн объектов недвижимости.