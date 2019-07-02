Россияне назвали лучшие страны для фриланса

Большинство россиян, если бы могли работать удаленно, поселились бы в Италии.

Также, работая на фрилансе, граждане РФ переехали бы в Испанию или Таиланд. За Италию отдали голоса 20% участников опроса, проведенного Aviasales, за Испанию проголосовали 17%, за Таиланд – 10%.

Италия и Испания привлекают россиян приятным климатом, близостью моря, качественными продуктами, свежими фруктами и овощами. В Таиланде – дешевое жилье, вечное лето, много фруктов и доброжелательность местных жителей.

На четвертом месте рейтинга лучших стран для удаленки оказалась Россия – за нее отдали голоса 5% опрошенных. В нашей стране жизнь дешевле, чем в Европе, а в больших городах относительно безопасно. Еще 5% россиян хотели бы переехать в США: дорогое жилье не смущает, ведь а Америке высокое качество медицины, продуктов, техники, электроники и дорог.

Также фрилансеры с удовольствием работали бы из Бразилии, Норвегии, Нидерландов, Франции, Португалии, Вьетнама, Кипра, Марокко, Бали, Индии и Германии.