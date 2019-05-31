Россияне неохотно берут ипотеку для покупки вторичного жилья

На вторичном рынке жилья в московском регионе сокращается количество сделок, проведенных с ипотекой.

Весной 2019 года объем ипотечных сделок на московской вторичке не превысил 40%, в то время как годом ранее показатель составлял 49%, говорится в сообщении компании "Миэль". Покупателей отпугивает рост ипотечных ставок, объясняют эксперты.

Те, кто берет ипотеку на вторичке, предпочитают квартиры улучшенных планировок в современных домах. Все сделки проходят в рублях.

Средняя стоимость покупаемой квартиры на вторичном рынке составляет 11 миллионов рублей, а средняя сумма привлекаемого ипотечного кредита – 5,9 миллиона. Самая дешевая вторичная квартира, купленная весной при помощи ипотеки, стоила 2,75 миллиона рублей, а самая дорогая – 59 миллионов.