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Россияне оценили свои города с точки зрения работы ЖКХ

1 августа 2019 г. 493
Фото: © shutterstock.com

Россияне оценили качество услуг ЖКХ в своих городах – в целом ситуация удовлетворительная, но от идеала далека.

В среднем люди оценили работу коммунальных служб на 5,3 балла из 10, пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование портала Domofond.ru. Ни в одном из городов коммунальщиков не оценили ниже чем на 3 балла, и выше чем на 7.  

Более всего довольны работой служб ЖКХ жители Ейска (Краснодарский край) – за год оценка выросла с 5,9 до 6,9 балла. На втором месте Тюмень, которая поднялась с восьмого, на третьем – Нижневартовск.

Москва заняла девятое место в рейтинге – среди миллионников она лидирует по качеству услуш ЖКХ. По 5,9 и 5,3 балла получили Екатеринбург и Челябинск.  

Аутсайдерами стали два города в Ростовской области – Шахты и Каменск-Шахтинский, они получили по 3,1 балла.

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