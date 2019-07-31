Россияне разочаровались в турецких отелях

Российские туристы в Анталье все чаще недовольны обслуживанием отелей и за решением своих проблем обращаются в Генконсульство.

Однако дипломаты не могут решить подобные проблемы, поскольку претензии к уровню услуг в отелях относятся к сфере договорных отношений между туристом и турагентством, рассказал РИА Новости генконсул РФ в Анталье Олег Рогоза.

Растущее количество недовольных услугами, по его мнению, связано с тем, что россияне стали чаще выбирать более бюджетные варианты размещения, где обслуживание не всегда находится на должном уровне.

Если турист не доволен услугами, он может пожаловаться туроператору, в Роспотребнадзор или в Ростуризм, подкрепив свое заявление доказательными материалами – фотографиями или видео.