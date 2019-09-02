Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю

После 16 сентября у россиян появится возможность узаконить земли, которые они когда-то самовольно заняли. С этой даты вступают в силу поправки в законы о кадастровой деятельности и госрегистрации недвижимости.

Узаконить можно участки, которые находятся в использовании более 15 лет. Оформить их в собственность можно при проведении комплексных кадастровых работ, пишет "Российская газета".

К участкам не должно быть претензий со стороны органов власти, и они не должны являться предметом спора с соседями. Площадь узаконенной территории должна быть не больше предельного минимального размера земельного участка, установленного администрацией региона. Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.