Россияне стали реже останавливаться в хостелах

С января 2019 года спрос на аренду временного жилья в российских хостелах со стороны граждан РФ сократился на 2,9%.

Самое сильное падение спроса – на 23% - произошло накануне вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых домах, говорится в исследовании "Авито Недвижимость".

Однако в ряде городов спрос на хостелы растет. К пример, в Ялте спрос на аренду жилья в хостелах вырос более чем в два раза. Рост спроса отмечается также в Челябинске, Красноярске, Ростове-на-Дону и Омске.

Сильнее всего – на 90% - спрос на хостелы упал в Калининграде. Самое дорогое проживание в хостеле обойдется туристам в Хабаровске (12 тысяч рублей в месяц), Москва (9 тысяч рублей) и Сочи (8,5 тысячи рублей. Самые дешевые хостелы в Челябинске, где месяц проживания будет стоит 2,5 тысячи.

Большинство российских хостелов расположено в Москве и Петербурге – на две столицы приходится 80% вариантов подобного размещения. Как готовый бизнес хостел можно купить за сумму от 90 тысяч рублей до 34,5 миллиона. Средний размер сделки по стране составил 1,39 миллиона рублей – по сравнению с прошлым годом цена снизилась на 40%.

Закон о запрете хостелов в жилых домах вступает в силу 1 октября 2019 года.