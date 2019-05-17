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Россияне стали снимать элитные квартиры чаще иностранцев

17 мая 2019 г. 406
Фото: © shutterstock.com

Впервые на рынке элитной аренды в Москве доля российских клиентов достигла 40%. На втором и третьем местах – французы и итальянцы.

На граждан Франции и Италии, интересующихся арендой элитного жилья в российской столице, приходится 8% и 6% соответственно. Дорогими квартирами также интересуются англичане, индийцы и японцы, говорится в сообщении компании Savills.

Март и апрель оказались самыми успешными месяцами по уровню спроса – аналогичные показатели наблюдались только в октябре 2018 года. В целом же за первые четыре месяца 2019 года число обращений выросло на 23% по сравнению с 2018-м.

Средняя сумма сделки в апреле составила 285 тысяч рублей в месяц.

Большинство арендаторов на жлитном рынке выбирают жилье в районе Ленинградского проспекта. Много запросов приходится на Замоскворечье и район Лубянки-Китай-города.

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