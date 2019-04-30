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Россияне станут смелее покупать квартиры на этапе котлована

30 апреля 2019 г. 754
Фото: © shutterstock.com

Со стартом новых правил продажи жилья в новостройках вырастет количество тех, кто станет покупать квартиры на начальных стадиях строительства.

Рост продаж квартир на этапе котлована может составить 30-50% в ближайшие 2-3 года, прогнозируют аналитики компании "НДВ-Супермаркет недвижимости".

С приходом эскроу-счетов покупатели перестанут рисковать – они либо получат квартиру, либо обратно вложенные средства.  При этом они смогут сэкономить – жилья на начальной стадии строительства значительно дешевле.

Эксперты считают, что после 1 июля покупатели будут искать проекты, где ведутся продажи через эскроу, которые гарантируют безопасность покупки.

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