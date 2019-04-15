Россияне все чаще страхуют жилье

Сейчас в России страхованием охвачено всего 15% жилья, в то время как в Европе и США этот показатель достигает 90%.

Рынок страхования имущества частных лиц в России по итогам этого года может вырасти на 11% до 71,7 млрд рублей. Число проданных полисов, по прогнозам компании, увеличится на 18%, до 54 млн штук, сообщили в пресс-службе СК "Сбербанк страхование".

Прошлый год также ознаменовался ростом. По подсчетам компании, в 2018 году россияне заключили 45,6 млн договоров страхования имущества, домов и квартир. Это на 20% выше, чем в 2017 году.

Увеличению заинтересованности россиян в таком виде страхования, по мнению экспертов, способствует ряд факторов. Это стихийные бедствия, которых в прошлом году было несколько (наводнения на юге России, тайфун "Соулик" в Приморье), а также взрывы бытового газа в жилых домах, которые ежегодно исчисляются десятками.

Для многих владельцев жилья подобные неблагоприятные события становятся стимулом, чтобы обеспечить себя финансовой защитой в непредвиденных ситуациях, отмечает руководитель управления по страхованию имущества СК "Сбербанк страхование" Валерия Юрова. Кроме того, в этом году регионы должны разработать и ввести программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. От решения региональных властей зависит набор застрахованных рисков: от повреждения жилища из-за природных бедствий до бытовых катаклизмов (затопление, пожар).

Введение закона будет способствовать популяризации страхования имущества среди населени, считают эксперты. И если в первый год не стоит ждать серьезного скачка, то в перспективе двух-трех лет эффект будет значительный, полагают они. Драйверами роста страхования имущества физлиц также станут активное развитие страховщиками онлайн-продаж и продаж стандартизированных коробочных страховых продуктов.

"По нашим оценкам, сейчас в России страхованием охвачено всего 15% жилья, в то время как в Европе и США этот показатель достигает 90%. Потенциал для роста у этого сегмента в нашей стране огромный", - сказала Валерия Юрова.

По данным Банка России, совокупные сборы по страхованию имущества физлиц за 2018 год составили 64,8 млрд рублей и выросли по сравнению с 2017 годом на 13%. При этом, рост в этом сегменте наблюдался почти во всех регионах, кроме Чукотки (-39%), Республики Адыгея (-17%), Алтайского края (-10%) и Новосибирской области (-9%).