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Россияне жалуются на открытый огонь на балконах

2 ноября 2019 г. 310
Фото: © shutterstock.com

После запрета разведения открытого огня на балконах в МЧС стали поступать обращения от граждан, связанные с нарушением правил пожарной безопасности.

Граждане также просят разъяснить порядок применения вступившей в силу нормы, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

В министерстве напомнили, что изменения, вступившие в силу 1 октября,  не ограничивают свободу курильщиков – курить можно и дома, и на балконе. Однако в случае возникновения пожара по причине неосторожного курения на балконе виновника привлекут к ответственности.

Ранее требования пожарной безопасности не устанавливали запрет на использование открытого огня на балконах, и виновных было сложно привлечь к ответственности. Один из первых штрафов за курение на балконе был выписан в начале октября в Ставропольском крае и составил 4 тысячи рублей.

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