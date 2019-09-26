Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеРоссиянин лишился жилья, пока ходил по делам

Россиянин лишился жилья, пока ходил по делам

26 сентября 2019 г. 301
Фото: © shutterstock.com

В Сургуте возбудили уголовное дело после жалобы местного жителя – вагончик, в котором он жил, снесли, пока мужчина ходил по делам.

Вагончик снесли более 10 лет назад. Потом компания, которая уничтожила жилище, восстановила постройку, но в другом месте и ином облике, писало местное интернет-издание Siapress. Однако этим летом постройку снова снесли.

В мэрии Сургута РИА Новости сообщили, что решений о сносе не принимали. Полиция ищет неизвестных, которые лишили мужчину жилья.

В муниципалитете рассказали, что мужчина не согласился переселиться в однокомнатную благоустроенную квартиру – жилье ему предлагали на условиях коммерческого найма. В администрации пояснили, что он не состоит в очереди на улучшение жилищных условий, и оснований для внеочередного предоставления ему жилья на условиях социального найма нет.

Городские издания пишут, что мужчина потерял документы, которые собирал для оформления пенсии, и обратился в социальный центр, поскольку ему негде жить. От предложенной квартиры он отказался, потому что хотел жить в центре города, а не на окраине, где ему предложили жилье.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

В этом году тарифы ЖКХ выросли дважды. Ощутили ли вы повышение коммуналки?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>