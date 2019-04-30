Россиянин нанял киллера, чтобы получить квартиру

Житель Новосибирска заказал убийство жены, ее родственницы и трехлетнего ребенка. Все это, для того чтобы получить квартиру.

58-летний мужчина решил убить свою 59-летнюю жену, а также проживавших с ней 36-летнюю женщину и ее 3-летнюю дочь. Все они жили в одной квартире. После расправы мужчина собирался недвижимость продать, а полученные деньги – порядка 2,5 миллиона рублей – разделить пополам с киллером.

Мужчина купил сигнальный пистолет и переделал его в боевое оружие. Затем нашел исполнителя убийства.

С киллером он встречался несколько раз: рассказывал ему об обстановке в квартире, говорил, как удобнее подобраться к месту убийства и как потом лучше скрыться, пишет Сибкрай.ru.

О готовящемся убийстве узнала полиция. В августе 2018 года исполнитель встретился с заказчиком, чтобы отчитаться о якобы совершенном преступлении, там же заказчика задержали.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительном заключением направили в суд.