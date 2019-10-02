Россиянин обворовал квартиру, потом устроил в ней вечеринку и забыл паспорт

В городе Светлогорск Калининградской области задержан молодой человек, который влез в чужую квартиру, вынес оттуда ценные вещи, а затем позвал туда гостей и устроил вечеринку.

Квартира принадлежала местной жительнице, которая уехала за границу, а ключи оставила знакомой, чтобы та периодически проверяла, все ли там в порядке. Когда женщина пришла с проверкой, она увидела, что стеклопакет разбит, и позвонила в полицию.

20-летнего злоумышленника нашли по паспорту – он оставил его в квартире. Выяснилось также, что преступник украл золотую цепочку и электроинструменты, продал их, а деньги потратил. При этом квартира настолько приглянулась молодому человеку, что он приглашал в нее друзей и устраивал вечеринки.

Сейчас же ему грозит до 5 лет лишения свободы – в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением, пишет Kgd.ru.