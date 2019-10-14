Россиянин обворовал собственную квартиру

Квартиру девушка снимала вместе с сестрой. В один из дней, вернувшись домой с работы, они обнаружили пропажу ювелирных изделий общей стоимостью 50 тысяч рублей.

Полиция обнаружила, что дверь взламывали. Позже нашли ломбард, где злоумышленник сбыл похищенные драгоценности. А затем нашли и вора – им оказался 29-летний хозяин квартиры.

Мужчину задержали, он признался в преступлении и рассказал, что похищенные украшения продал за 18 тысяч рублей, а деньги потратил, сообщают "Кубанские новости". Теперь краснодарцу грозит до 6 лет тюрьмы.