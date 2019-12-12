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Россиянин поджег дом друга, который его выгнал

12 декабря 2019 г. 274
Фото: © shutterstock.com

В Ульяновской области обиженный гость решил отомстить и сжечь дом своего приятеля, который его выгнал.

Злоумышленник одно время жил в доме потерпевшего, но после ссоры оказался на улице. Мужчина решил отомстить: он дождался, когда в доме никого не будет, разбил стекло, проник в помещение, собрал вещи хозяев и поджег их.

55-летний владелец дома обратился в полицию. Позже был задержан поджигатель – 40-летний ранее судимый мужчина.  Его задержали и возбудили уголовное дело, сообщает Управление МВД России по Ульяновской области.

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