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Россиянин построил дом в стиле группы Queen

23 июля 2019 г. 446
Фото: © Фото: © Global Look Press

Житель Калининградской области построил дом в стиле группы Queen, поклонником которой он является.

Дом с оригинальным дизайном находится в поселке Новодорожный. На фасаде нарисован силуэт лидера группы Фредди Меркьюри, а козырек у входа украшен латинской буквой Q.

Фото: © vk.com/amberbolt

Одна из стен дома превратилась в британский флаг, над окнами изображены корона, а во дворе большими буквами выложено имя Freddie.

Фотографии дома появились в соцсетях, и пользователи горячо одобрили идею владельца здания.

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