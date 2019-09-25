Россиянин построил особняк на тротуаре

В столице Дагестана дом построили прямо на тротуаре – местные жители вынуждены обходить особняк по проезжей части.

Строение расположено на улице Торговой на юге города. Собственник здания на все претензии заявляет, что у него есть все необходимые документы.

И действительно – у владельца есть все права на часть тротуара, в результате махачкалинские власти не могут решить вопрос, пишет newstracker.ru.

Здание – коммерческое. Что в нем разместят, пока не известно. Возможно, там откроют магазин или ночной клуб.