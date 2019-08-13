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Россиянин привлек Тарантино для продажи квартиры, но режиссер ему не помог

13 августа 2019 г. 749
Фото: © Global Look Press

Житель Челябинска опубликовал объявление о продаже квартиры, а для привлечения внимания использовал изображения режиссера Квентино Тарантино, недавно побывавшего в Москве.

Объявление за 5 часов было просмотрено более 6 тысяч раз, но покупатель так и не нашелся, рассказал владелец квартиры РИА Новости. Мужчина подчеркнул, что его главной целью была не продажа жилья, а применение творческого потенциала.

На фотографиях, которые использовал для своего объявления россиянин, Тарантино якобы осматривает квартиру. Задумка оказалась интересной, людям понравилось, рассказал автор, добавив, что в целом результатом доволен.

Фото: © facebook.com/AleksandrKaynov

Мужчина выставил на продажу трехкомнатную квартиру на Копейском шоссе в Челябинске, ее стоимость составила 2,3 миллиона рублей. Хозяин также обещает оставить покупателям мебель.

Фото: © facebook.com/AleksandrKaynov

Фотографии с Тарантино он использовал для поста в Facebook, на Avito, где также размещено объявление, изображений режиссера нет.

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