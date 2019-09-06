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Россиянин провалился к соседям через дыру в полу

6 сентября 2019 г. 3773

Житель Челябинска провалился через дыру в полу. ЧП произошло в общежитии номер 51 на улице Горького.

Жители одной из комнат немало удивились, увидев гостя, рухнувшего к ним с потолка. Мужчина не пострадал. Очевидцы говорят, что он был состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Жильцы общежития сообщили порталу "Первый областной", что мужчина залез переночевать на крышу и во сне переместился туда, где прогнил пол, и в итоге провалился.

За мужчиной приехал брат, он пообещал восстановить потолок.

Здание находится в ветхом состоянии – более 30 лет в нем не осуществлялся капитальный ремонт. Его жители утверждают, что подобное здесь происходит уже не первый раз.   

 

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