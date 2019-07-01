Россиянин разгоняет петардами туалет у себя под окнами

Мужчина подкарауливает пьяных у своих окон, и как только те отходят в близлежащие кусты, кидает им под ноги петарду.

"Когда взрывается петарда, парни орут благим матом, несутся в стороны и не сразу понимают, что с ними произошло", - приводит слова соседей сайт "Маленькая Сызрань".

На эту "войну" мужчина пошел не от хорошей жизни - запах от жизнедеятельности любителей справить нужду в кустах уходит прямо в квартиры. Правда, с той поры, как сызранец взял на вооружение петарды, желающих справить нужду рядом с его домом значительно поубавилось, и он надеется, что вскоре ему применять пиротехнику и вовсе не придется.