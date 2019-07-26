Россиянин снял квартиру для свидания и украл оттуда телевизор

В Саратове мужчина обокрал квартиру, которую снял для встречи с девушкой.

Квартиру с посуточной арендой россиянин нашел на сайте объявлений, заплатил 2,6 тысячи рублей и пригласил подругу.

Пара провела в квартире два дня. Покидая любовное гнездышко, мужчина прихватил и телевизор Toshiba, продал его, выручил 3 тысячи рублей и таким образом окупил затраты на свидание и такси для возлюбленной.

Все это случилось еще весной. Вора нашли и задержали, суд готовится вынести ему приговор, сообщает go64.ru.

Между тем, в прокуратуре отметили, что подобные случаи в последнее время участились, поэтому собственниками стоит быть более бдительными, заключать договор аренды и требовать копию паспорта.