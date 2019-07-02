Россиянин украл у приятеля деньги и купил себе дом

Житель Норильска приобрел себе дом на деньги, украденные у приятеля, который пустил его к себе пожить.

О произошедшем стало известно после того, как потерпевший обратился в полицию. Он рассказал, что его знакомый, которого он приютил у себя, воспользовался моментом, когда хозяина не было дома, обыскал помещение и нашел 100 тысяч долларов, спрятанные в сумке для ноутбука.

Мужчина забрал деньги и поспешил скрыться.

Нашли его по горячим следам. Вор уехал из Норильска в Ростовскую область, где на добытые деньги купил себе большой коттедж за 2,2 миллиона рублей.

Дом арестован, а 51-летнему похитителю грозит до 10 лет тюремного заключения, пишет SM-News.ru.