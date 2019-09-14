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Россиянин устроил в квартире детсад для попугаев

14 сентября 2019 г. 277
Фото: © shutterstock.com

Житель Перми оборудовал детский сад для попугаев – там он выращивает несколько десятков разных видов птиц.

Взрослые особи живут в отдельном помещении – там их около полусотни, а 35 птенцов поселились в пермской квартире.  

Основное время уходит на кормление – несмотря на то, что корм для всех одинаков, дозировка и частота кормления разные, рассказал птицевод телекомпании "Рифей Пермь".

Среди попугаев есть и редкие рыжи каики – пермяк стал единственным заводчиком России, который смог вывести их популяцию в домашних условиях.

Как только птенцы подрастают, их отправляют в новый дом.

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