Россиянин замуровал вход в квартиру, которую продали за долги

В Екатеринбурге местный бизнесмен замуровал вход в квартиру, которая уже была продана за долги.

Бывший владелец сети алкомаркетов проходит процедуру банкротства – он задолжал банкам 28 миллионов рублей. В счет погашения долга он и продал квартиру в центре города.

При этом мужчина хотела запретить новым владельцам распоряжаться квартирой, но суд ему отказал.

Когда новый владелец прибыл по адресу без ключей, но с приставами, его ждал сюрприз. Вскрыв дверь в квартиру, прибывшие обнаружили кирпичную кладку, которой был заделан проход. Разрушить ее смогли только рабочие, которых пришлось вызывать, пишет "Екатеринбург онлайн".