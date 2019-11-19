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Россиянина принудили въехать в новую квартиру

19 ноября 2019 г. 632

Жителя Ленинградской области насильно вселили в новую квартиру. Дом, в котором жил мужчина, признали аварийным.

Мужчина отказывался подписывать договор социального найма и переезжать, из-за этого график расселения сдвинулся на неопределенный срок. В итоге районная администрация обратилась в суд, сообщает Piter.tv.

Житель аварийного дома некоторое время успешно скрывался от приставов. Чтобы его поймать, подключили силы ГИБДД.

В итоге мужчину задержали на трассе и отправили в отдел судебных приставов. Там он вынужденно подписал акт на получение нового жилья.

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