Россиянина принудили въехать в новую квартиру

Жителя Ленинградской области насильно вселили в новую квартиру. Дом, в котором жил мужчина, признали аварийным.

Мужчина отказывался подписывать договор социального найма и переезжать, из-за этого график расселения сдвинулся на неопределенный срок. В итоге районная администрация обратилась в суд, сообщает Piter.tv.

Житель аварийного дома некоторое время успешно скрывался от приставов. Чтобы его поймать, подключили силы ГИБДД.

В итоге мужчину задержали на трассе и отправили в отдел судебных приставов. Там он вынужденно подписал акт на получение нового жилья.