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Россиянка отдала экстрасенсу полмиллиона и хотела заложить жилье, чтобы снять проклятье

25 октября 2019 г. 437
фото: shutterstock.com

Обман потерпевшая обнаружила, когда ясновидящая потребовала заложить квартиру.

Жительница Омска перевела ясновидящей 530 тысяч рублей за снятие порчи по телефону, и чуть не лишалась квартиры. "Исцеление" завершилось, когда у женщины закончились деньги. Сейчас экстрасенса ищет полиция.

"В конце сентября в Интернете обратила внимание на всплывающее окно с рекламой услуг ясновидящей Амалии. Она связалась с экстрасенсом через мессенджер, и та предложила помощь в решении проблем. По предварительному диагнозу гадалка сообщила, что на омичке - порча и сглаз", - рассказали в УМВД по Омску.

За первый сеанс она запросила 13 тысяч рублей. Всего за 10 дней "лечения" ясновидящая выманила у женщины около 530 тысяч рублей. Пострадавшая занимала деньги у знакомых и даже взяла кредит в банке. Обман потерпевшая обнаружила, когда ясновидящая потребовала заложить квартиру. И только после этого она обратилась в полицию.

Сейчас возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием электронных средств платежа. В полиции рекомендуют гражданам с особой осторожностью относится к подобным услугам.

 

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