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Россиянка подарила себе квартиру от лица умершего соседа

12 декабря 2019 г. 390
Фото: © shutterstock.com

В Анапе возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которой умерший сосед якобы подарил квартиру через год после своей смерти.

Женщина вступила в наследство по подложным документам. При этом в документе значилось, что сосед оформил договор дарения через год после собственной смерти, передает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Теперь 61-летней жительнице Анапы грозит тюремный срок до 10 лет, расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество". Стоимость квартиры составляет более 1,7 миллиона рублей.

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