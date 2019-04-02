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Россиянка подожгла дом свекрови, решив, что она ведьма

2 апреля 2019 г. 272
Фото: © shutterstock.com

Жительница Новосибирской области сожгла дом свекрови, решив, что та ведьма и проводит обряды против невестки и ее детей.

Отношения у 36-летней женщины с собственным мужем и ее матерью были и до этого неприязненные, сообщают "Вести Новосибирск" со ссылкой на прокуратуру.   Позже  она заподозрила, что свекровь совершает оккультные обряды, и подожгла ее дом.

Ущерб составил более 750 тысяч рублей. Женщину обвинили по статье об умышленном уничтожении имущества путем поджога.

Суд приговорил ее к лишению свободы на 1 год условно с испытательным сроком на год.

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