Россиянка подожгла дом свекрови, решив, что она ведьма

Жительница Новосибирской области сожгла дом свекрови, решив, что та ведьма и проводит обряды против невестки и ее детей.

Отношения у 36-летней женщины с собственным мужем и ее матерью были и до этого неприязненные, сообщают "Вести Новосибирск" со ссылкой на прокуратуру. Позже она заподозрила, что свекровь совершает оккультные обряды, и подожгла ее дом.

Ущерб составил более 750 тысяч рублей. Женщину обвинили по статье об умышленном уничтожении имущества путем поджога.

Суд приговорил ее к лишению свободы на 1 год условно с испытательным сроком на год.