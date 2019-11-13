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Россиянка превратила однушку в пентхаус. Незаконно

13 ноября 2019 г. 351
Фото: © shutterstock.com

Жительница Екатеринбурга пристроила к своей однокомнатной квартире три комнаты и санузел. Недостающую площадь она нашла на техническом этаже.

Превращение технического этажа в пентхаус соседи восприняли в штыки и обратились в суд, который обязал нарушительницу снести стену и вынести с технического этажа все имущество: ковры, мебель, сантехнику. Кроме того, женщина должна была убрать электрические сети, батареи и трубы, восстановить несущую способность стены и вернуть окнам их первоначальный вид.

Фото: © пресс-служба УФССП по Свердловской области

Однако женщина не стала исполнять решение суда, и тогда приставы возбудили исполнительное производство. Перегородку снесли, и только после этого нарушительница убрала из самодельного пентхауса свои личные вещи.

Теперь ей предстоит восстановить фасад и окна и вынести строительные материалы, которые остались после сноса, пишет E1.ru.

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