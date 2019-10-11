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Россиянка разгромила квартиру соседки, отыскав там носки мужа

11 октября 2019 г. 1266
Фото: © shutterstock.com

Жительница Усинска (Республика Коми)  устроила погром в квартире соседки. Всему виной стала ревность – женщина нашла там носки своего мужа.

В квартиру соседки ревнивая россиянка проникла, когда той не было дома. Дверь по случайности оказалась не заперта. В одной из комнат подозревающая мужа в измене женщина и обнаружила носки своего супруга.

Пустой стеклянной бутылкой женщина разбила телевизор соседки, сорвала шторы и скинула вазу с цветочным горшком. Нанесенный ущерб оценили в 21 тысячу рублей.

37-летнюю ревнивицу признали виновной в умышленном уничтожении чужого имущества и незаконном проникновении в жилище. Свою вину она полностью признала. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 14 тысяч рублей, сообщает информационное агентство БНК.

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