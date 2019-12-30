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Россиянка решила квартирный вопрос с помощью топора

30 декабря 2019 г. 138
Фото: © shutterstock.com

Жительница Благовещенска решила квартирный вопрос топором – именно с ним она набросилась на знакомого во время ссоры из-за недвижимости.

Следствие установило, что мужчина и женщина не смогли решить вопрос о праве пользования жильем. Мужчина выставил свою знакомую из квартиры и закрыл дверь. Однако женщина вернулась уже с топором.

Она ударила мужчину обухом по голове, после чего тот лег на кровать в другой комнате. Тогда женщина пошла за ним и нанесла ему еще пять ударов, после чего ушла из квартиры.

Позже она вызвала скорую помощь и призналась полиции в совершенном. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму с переломом теменной кости, ушиб головного мозга и другие повреждения.

Суд приговорил женщину к 6,5 года заключения и принудительному психиатрическому лечению, пишет News.ru.

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