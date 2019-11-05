Россиянка решила судиться из-за помойки, которая испортила ей вид из окон

Жительница Петербурга обратилась в суд, требуя снести мусорную площадку, которая заслоняет ей вид на Охту.

Женщина утверждала, что мусорные контейнеры находятся в 15 метрах от фасада здания, в котором она купила квартиру, и это нарушает ее право на санитарно-эпидемиологическое благополучие.

Площадка расположена на берегу реки Охта, и это нарушает водоохранные и строительные нормы и правила. Истец также отметила, что при приобретении квартиры ей был обещан живописный вид на реку, не заслоненный какими-либо постройками. Вид на помойку снижает рыночную стоимость жилья.

Однако суд отказал в иске, поскольку решил, что ответчик соблюдал все санитарные разрывы между мусорной площадкой и жилым домом, сообщают "Невские новости".