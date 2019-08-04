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Россиянка судится с мертвым соседом из-за забора

4 августа 2019 г. 686
Фото: © shutterstock.com

Жительница Челябинска судится с соседом за территорию дачного участка. При этом мужчина скончался более полугода назад.

Исковое заявление подал юрист по доверенности 79-летнего мужчины. Сосед потребовал от женщины убрать забор, якобы проложенный по его участку. Ответчица настаивает, что забор поставила на бесхозной территории, пишет портал Znak.com.

Мужчина также заявил, что соседка постоянно чинит ему препятствия, мешает проезду и ставит машину на въезде на его участок. Свои моральные страдания он оценил в 150 тысяч рублей. Еще 50 тысяч требует юрист за оплату своих услуг.

Женщина указала, что ее сосед умер еще в январе, а иск от его имени юрист подал в апреле.

В ситуации сейчас разбирается Общественная наблюдательная комиссия.

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