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Российская актриса взяла ипотеку и осталась без квартиры

25 сентября 2019 г. 1304
фото: shutterstock.com

Девелопер обанкротился, стройка остановилась. 

Российская актриса Зоя Бербер взяла в ипотеку квартиру в одной из московских новостроек  и стала обманутой дольщицей – девелопер обанкротился, строительство дома встало.

 "Я умею зарабатывать деньги, а вот тратить правильно не умею. Взяла ипотеку, и вскоре строительство дома остановилось, компания объявила себя банкротом", - рассказала Зоя Бербер порталу Teleprogramma.pro.

Сейчас в случившемся разбираются контролирующие органы. К достройке дома уже привлечен другой застройщик. Актриса надеется, что дом все-таки достроят, и тогда квартира в Москве все же станет выгодным приобретением. 

Ранее глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев говорил, чтобы полностью решить проблему обманутых дольщиков в России, потребуется три года, максимум – пять лет.

По данным Генпрокуратуры, в России по-прежнему остается почти 900 недостроев, своего жилья ждут 39 тысяч человек.

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