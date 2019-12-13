Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеРоссийские многоэтажки атакуют "супертараканы"

Российские многоэтажки атакуют "супертараканы"

13 декабря 2019 г. 1563
фото: shutterstock.com

Длительное применение против тараканов одних и тех же средств привело к тому, что они перестали действовать на насекомых.  

В последнее время россияне стали все чаще жаловаться, что в их квартирах появляются тараканы, на которых не действуют специальные средства борьбы, рассказала доктор биологических наук и сотрудник Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

Отмечается, что тараканы – это самые распространенные насекомые-вредители в российских городах. Причем особенно остро эта проблема стоит для жителей многоэтажек, в которых на первых этажах открыты кафе и продуктовые магазины. Из-за экономии владельцев таких помещений на дезинфекции в итоге страдают жильцы - насекомые быстро распространяются по всему дому.

"У большинства популяций тараканов теперь выявлена так называемая резистентность. Длительное применение против них одних и тех же средств вызвало то, что они перестали действовать", - отметила Светлана Рославцева в интервью радио Sputnik.

Чтобы спастись от стойких насекомых, нужно менять средства борьбы с ними. Например, использовать неорганические вещества. Особенно надо обращать внимание на приманки с борной кислотой. Также есть препараты, которые включают в себя диатомит и борную кислоту. По словам эксперта, диатомит и борная кислота представляют угрозу лишь для насекомых. Если четко следовать инструкции, вреда вашему здоровью не будет.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Знаете ли вы о реформе долевого строительства и эскроу-счетах?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>