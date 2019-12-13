Российские многоэтажки атакуют "супертараканы"

Длительное применение против тараканов одних и тех же средств привело к тому, что они перестали действовать на насекомых.

В последнее время россияне стали все чаще жаловаться, что в их квартирах появляются тараканы, на которых не действуют специальные средства борьбы, рассказала доктор биологических наук и сотрудник Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

Отмечается, что тараканы – это самые распространенные насекомые-вредители в российских городах. Причем особенно остро эта проблема стоит для жителей многоэтажек, в которых на первых этажах открыты кафе и продуктовые магазины. Из-за экономии владельцев таких помещений на дезинфекции в итоге страдают жильцы - насекомые быстро распространяются по всему дому.

"У большинства популяций тараканов теперь выявлена так называемая резистентность. Длительное применение против них одних и тех же средств вызвало то, что они перестали действовать", - отметила Светлана Рославцева в интервью радио Sputnik.

Чтобы спастись от стойких насекомых, нужно менять средства борьбы с ними. Например, использовать неорганические вещества. Особенно надо обращать внимание на приманки с борной кислотой. Также есть препараты, которые включают в себя диатомит и борную кислоту. По словам эксперта, диатомит и борная кислота представляют угрозу лишь для насекомых. Если четко следовать инструкции, вреда вашему здоровью не будет.