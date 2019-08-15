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Российские мужчины мечтают об отдельной комнате для компьютерных игр

15 августа 2019 г. 211
фото: shutterstock.com

Отдельная комната нужна им, чтобы спокойно поиграть в компьютерные игры. Женщины же предпочли бы иметь дополнительную детскую комнату.

Около 10% российских мужчин хотели бы иметь в своей квартире комнату для компьютерных игр, говорится в исследовании Райффайзенбанка.

В июле банк провел опрос среди жителей разных регионов России, которые имеют двух и более детей, и планируют в ближайшие пять лет купить квартиру. Аналитики выяснили, какими критериями они будут руководствоваться при выборе нового жилья.

Основными пунктами для опрошенных стали – цена, площадь, близость школ и детских садов и просторная кухня. Мужчины больше всего мечтают о личном кабинете или гостиной. Почти половина из них объяснили такое желание потребностью уединиться или работать, не мешая детям спать. Женщины же предпочли бы иметь дополнительную детскую комнату.

"Не стоит упрекать отцов семейств в эгоизме, у 46% желание иметь личный кабинет продиктовано необходимостью работать, не мешая детям спать, или потребностью побыть в тишине и уделить время личному развитию", - говорится в исследовании.  

Только 10% мужчин, отметивших кабинет как важный элемент новой квартиры, признались, что отдельная комната нужна им, чтобы спокойно поиграть в компьютерные игры.

 

 

 

 

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