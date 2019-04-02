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Российские новостройки продолжают дорожать

2 апреля 2019 г. 729
Фото: © shutterstock.com

Рост цен на российские новостройки в первом квартале текущего года продолжился. В среднем стоимость квадратного метра выросла на 2,2%, а бюджет покупки – на 2,9%.

Самым дорогим российским городом по-прежнему остается Москва: средняя квартира в столичной новостройке обойдется в 12 миллионов рублей. В Петербурге первичное жилье можно купить в среднем за 7,4 миллиона, в Сочи – за 6,5 миллиона рублей.

Четвертое место по дороговизне у Владивостока – там средняя квартира продается за 5,8 миллиона рублей, при этом с начала года цены выросли на 8,1%.  Замыкает пятерку лидеров Подмосковье – там квартиры в среднем продаются за 4,7 миллиона рублей.

Однако новостройки дорожают не везде. Так, в Махачкале цены снизились на 5%, и квадратный метр теперь стоит 28,5 тысячи рублей. Но по стоимости лота самым дешевым городом остается Магнитогорск – там среднюю квартиру в новостройке можно купить за 1,5 миллиона рублей.

Недорогое жилье также в Брянске и Саратове – квартиры там стоят в среднем по 2 миллиона рублей, а также в Орле – 1,8 миллиона за квартиру. Средняя новостройка в Махачкале стоит чуть более 2 миллионов рублей.

Помимо Махачкалы квартиры подешевели в Кургане, Орле, Нижнем Тагиле, Липецке, Якутске, Орле, Калуге и Волжском.

Сильнее всего квадратный метр новостроек подорожал во Владикавказе, Новокузнецке, Хабаровске, Набережных Челнах и в Ленинградской области, а средний чек предложения наиболее ощутимо вырос в Астрахани, Пензе, Томске, Новосибирске и Туле.

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