Российские пенсионеры меняют дачи на курортное жилье

Содержание дач и с приусадебными участками стало невыгодно для пенсионеров, поэтому они продают их и на полученные деньги покупают квартиры в курортных городах, говорится в сообщении компании "Талан".

Почти треть покупателей квартир на Черноморском побережье – граждане старше 50 лет. Пенсионеры покупают недвижимость в Геленджике, Анапе, Туапсе, а также в Краснодаре и Ростове-на-Дону. При этом в квартире не обязательно жить – в курортный сезон ее можно сдавать отдыхающим.

Наиболее популярны однокомнатные квартиры и небольшие двухкомнатные. Стоимость такого жилья сейчас составляет 1,7-3,5 миллиона рублей. Дачу в среднем можно продать за 1 миллион рублей, остальную сумму – одолжить у банка: многие кредитные организации одобряют ипотеку пенсионерам.