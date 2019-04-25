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Российские пенсионеры меняют дачи на курортное жилье

25 апреля 2019 г. 107
Фото: © shutterstock.com

Российские пенсионеры избавляются от дачных участков и покупают жилье на курортах.

Содержание дач и с приусадебными участками стало невыгодно для пенсионеров, поэтому они продают их и на полученные деньги покупают квартиры в курортных городах, говорится в сообщении компании "Талан".

Почти треть покупателей квартир на Черноморском побережье – граждане старше 50 лет. Пенсионеры покупают недвижимость в Геленджике, Анапе, Туапсе, а также в Краснодаре и Ростове-на-Дону. При этом в квартире не обязательно жить – в курортный сезон ее можно сдавать отдыхающим.

Наиболее популярны однокомнатные квартиры и небольшие двухкомнатные. Стоимость такого жилья сейчас составляет 1,7-3,5 миллиона рублей. Дачу в среднем можно продать за 1 миллион рублей, остальную сумму – одолжить у банка: многие кредитные организации одобряют ипотеку пенсионерам.

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