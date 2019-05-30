Российские застройщики урезают площади квартир

Планировки урезают застройщики, работающие в 23 крупных городах, пишет Лента.ру со ссылкой на исследовании "Авито Недвижимость".

Средняя площадь продающегося нового жилья превышает 60 квадратных метров только в Москве и Петербурге – 65,6 и 61,3 квадрата соответственно.

Наиболее значительно сокращаются площади однокомнатных квартир и студий. Для потенциальных покупателей этого формата жилья цена важнее простора. Те же, кто покупают квартиры от 2 комнат и больше, предпочитают экономить на расположении дома и других параметрах жилья.

Средняя площадь продающейся квартиры в мае составила 55,2 квадратного метра. При этом в Ростове-на-Дону, Омске и Уфе метраж оказался меньше, чем в целом по России – площади не превысили 54 квадратных метров.