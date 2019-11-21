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Российских застройщиков могут обязать сдавать жилье с мебелью и отделкой

21 ноября 2019 г. 267
Фото: © shutterstock.com

Девелоперов в России могут обязать сдавать жилье с отделкой и мебелью. Вопрос уже обсуждается в Минстрое.

Проект изменений в нормативные акты подготовит Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли (АМДПР), пишут "Известия".

По данным Минпромторга, квартиры в новостройках с отделкой и мебелью набирают популярность у покупателей, которым выгодно, что меблировка включается в ипотеку.  В случае реализации инициативы покупатели смогут выбрать отделку и мебель из нескольких вариантов.  

С появлением новых требований стоимость квадратного метра в московских новостройках может вырасти на 15-17 тысяч рублей.

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