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Российский техникум ввел незаконный комендантский час для студентов

2 декабря 2019 г. 445
Фото: © pexels.com

Техникум в Нижегородской области установил комендантский час для студентов, проживающих в общежитии. Однако выяснилось, что это незаконно.

Педсовет техникума принял положение о студенческом общежитии, согласно которому вход и выход студентов разрешался с 6 утра до 22 часов. Если студент хотел попасть в общежитие в другие часы, ему нужно было направлять в администрацию заявление и согласовывать время своего прибытия.

Однако по закону ограничение на вход и выход из общежития в ночное время не допускается, поэтому прокуратура опротестовала принятое педсоветом положение. Протест прокурора был удовлетворен, а положение привели в соответствие с законом, сообщает ИА "Нижний сейчас".

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