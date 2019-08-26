Ростовскую многоэтажку атаковали летучие мыши

Жители одного из многоквартирных домов в Ростове-на-Дону жалуются на летучих мышей – животные буквально атаковали их дом.

Летучие мыши облюбовали крышу дома на проспекте Победы, в квартиры они проникают через вентиляционные окна. ЖЭУ игнорируют заявки, а жильцы дома опасаются бешенства и других инфекционных заболеваний.

"Мы не можем спать от писков, дети боятся", - написали жильцы дома в паблике "Ростов главный".

Однако не все горожане поддержали жителей дома. Кто-то написал, что летучие мыши сами боятся людей, а от голубей гораздо больше заразы, кто-то отметил, что маленькие вампиры – милые и не стоит их обижать. Пользователи старались найти плюсы в таком нашествии (избавление от вредных насекомых), а также рекомендовали обратиться в Роспотребнадзор и "завести летучих котов".