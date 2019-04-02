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Рублевские дворцы стремительно обесцениваются

2 апреля 2019 г. 819
Фото: © shutterstock.com

Самые дорогие дома России за последние пять лет подешевели на треть и продолжают падать в цене. Скидки на рублевские особняки достигают 50%.

С падением курса рубля дома на Рублево-Успенском шоссе стремительно обесцениваются, поскольку на элитном рынке сделки традиционно заключаются в долларах. После кризиса 2014 года спрос на особняки значительно снизился, и богатые усадьбы теперь пытаются продать за бесценок.

В марте 2014 года самый дорогой дом на Рублево-Успенском шоссе стоил 160 миллионов долларов, сегодня же самое дорогое предложение оценивается в 105 миллионов, говорится в обзоре компании "Метриум". И это единственный объект, превышающий ценовой порог в 100 миллионов долларов.

Средняя стоимость квадратного метра самых дорогих предложений на Рублевке снизилась с 32 тысяч долларов до 13,5 тысячи. При этом продавцы вынуждены и дальше снижать цены.

За 5 лет коттеджи в десятке самых дорогих домовладений подешевели на 40-50%. Часть коттеджей владельцы сдают в аренду, параллельно продолжая подыскивать покупателей. Продать удалось только три дома из десяти, еще два сняли с реализации.

При этом реальные суммы сделок оказались значительно ниже заявленных цен – коттеджи продавали вдвое дешевле. Так, дом в поселке "Жуковка-2" стоимостью 60 миллионов долларов был реализован в 2017 году за 30 миллионов.

Но несмотря на общее снижение цен Рублево-Успенское шоссе на рынке элитной недвижимости по-прежнему остается популярным направлением наравне с Новой Ригой. На эти две локации приходится 70% спроса на рынке.

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