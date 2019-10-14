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Рязанцы пожаловались на бензин, текущий из крана с водой

14 октября 2019 г. 1526
Фото: © shutterstock.com

Жители Рязани пожаловались на качество воды, текущей из крана. Воду забрали на экспертизу.

Жительница дома номер 39 на улице 10-я линия разместила в соцсетях видео, где она набирает воду на кухне из крана, а затем подносит ее к огню, параллельно отмечая, что вода пахнет бензином. Женщина сообщила, что качество воды в доме ухудшилось после ремонта и замены труб.

В городской администрации радиостанции "Говорит Москва" сообщили, что результаты анализа воды появятся через несколько дней. Во взятых пробах визуально примесей не было обнаружено, запаха тоже.

Другие жильцы дома на качество воды не жаловались, добавили в администрации.

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