Рыночная стоимость жилья участников реновации вырастет на 30%

Рыночная стоимость квартир, которые получили участники реновации, вырастет до 30 процентов от их первоначальной стоимости. Причина этому – качественные характеристики домов, строящихся в рамках программы, заявила агентству "Москва" исполнительный директор фонда "Институт экономики города" Татьяна Полиди. По ее словам, реновация может не допустить падения стоимости жилья в городе.

Эксперты полагают, что в районах, где строятся дома реновации, вырастут цены на все жилье благодаря тому, что программа подразумевает и развитие инфраструктуры – как транспортной, так и социальной. В районах появятся новые дороги, школы и детсады, общественный пространства.

Что касается самих квартир, все они относятся к комфорт-классу, обладают просторными кухнями, изолированными комнатами и застекленными лоджиями.