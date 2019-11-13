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С августа 90 российских застройщиков стали банкротами

13 ноября 2019 г. 433
Фото: © shutterstock.com

С августа банкротами признали 90 российских застройщиков. Процесс банкротств пока не остановлен.

Проблема банкротств застройщиков в России большая, для достройки домов выделено финансирование в размере 16 миллиардов рублей, сообщил заместитель генерального директора Фонда защиты прав дольщиков Алексей Ниденс.

Предполагается, что на достройку выделят еще 21,5 миллиарда рублей. Помимо этого у Фонда есть еще 37 миллиардов рублей, эти средства также направят на завершение строительства проблемных домов, передает "Интерфакс".

Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что на стадии банкротства находятся застройщики около 1,7 тысячи домов. Гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун отмечал, что в течение трех лет в России достроят около 6 миллионов квадратных метров проблемного жилья.

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