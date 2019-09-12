С видом на Кремль: отреставрированное Кокоревское подворье станет элитным жильем

Здесь же разместят офисы и общественное пространство. Сам комплекс строят с 1998 года, сдать его планируют в начале 2020 года.

На Софийской набережной прямо напротив Кремля через полгода в эксплуатацию сдадут комплекс "Цáрев сад" с коллекционными апартаментами, офисами, фитнес-клубом и рестораном. Архитектурный ансамбль включает в себя современную часть, а также отреставрированные особняки знаменитого Кокоревского подворья. Инвестор и застройщик комплекса - "Сбербанк Капитал".

История проекта началась в пятнадцатом веке, тогда и появилось название "Цáрев сад". Здесь были царевы сады, где не только выращивали фрукты и овощи к царскому столу, но и сам царь любил здесь гулять, рассказала в ходе пресс-конференции руководитель проекта, представитель компании-застройщика "Сбербанк Капитал".

"Также мы исторически знамениты Кокоревским подворьем, которое было построено в 1860-х годах русским предпринимателем и меценатом Василием Кокоревым. Это был первый многофункциональный комплекс в России. Здесь были гостиницы, склады и торговые палаты, а также купеческий банк", - продолжает она.

По ее словам, здание самого подворья было бережно отреставрировано – использовались все сохраненные кирпичи, реставрировались, нумеровались, затем из них восстанавливали кладку внутренних стен и сводов и дворовую часть фасадов.

Апартаменты и общественное пространство с видом на Кремль

Многофункциональность комплекса сохранят и сейчас: здесь будут элитные апартаменты, офисы, бутики, ресторан и фитнес-клуб. "Цáрев сад", будет представлять три отдельных здания, которые интегрированы в единый объем с общей площадью 86 тыс кв м, из них 19,4 тыс кв – жилые.

Так, например, апартаменты в исторической части имеют сводчатые потолки – в некоторых высота достигает 4,6 метров. Еще здесь будут расположены четыре видовых пентхауса с террасами, два из которых двухуровневые, с высотой потолков до 7,5 метро и вилла-апартамент площадью 760 кв м с отдельным входом, собственным лифтом и выходом в паркинг, тренажерным залом и спа-зоной и личной террасой.

Помимо жилья, четыре отдельно стоящих особняка отдадут под офисы – общая площадь 18 тыс кв м. В одном из них (который выходит на Болотную улицу) спроектирована инженерия под ресторан. Инвестор планирует в ближайшее время провести конкурс на лучшую концепцию от лучших рестораторов Москвы. На территории "Цáрев сад" разместят фитнес-клуб.

Важная особенность проекта - это видовые характеристики и историческая составляющая. Каждый апартамент смотрит на Кремль. Мы можем сказать, что у нас есть абсолютно честный вид на Кремль, отмечает Ксения Жданова.

Двор комплекса будет закрытым. При этом, лестница-амфитеатр с выходом на Софийскую набережную будет открыта для всех горожан и гостей столицы.

"Здесь, с высокого берега Москвы-реки будет лучший вид на Кремль, Красную площадь и Храм Василия Блаженного. Благоустройство амфитеатра планируется завершить одновременно с окончанием ландшафтных работ комплекса и работ по Большому Москворецкому мосту, которые осуществляет город", - сказала руководитель проекта "Цáрев сад".

12 млрд рублей инвестиций и квадрат за миллион

Совокупный объем инвестиций, включая затраты на реконструкцию, в проект составили 12 млрд рублей. Чтобы стать обладателем элитных апартаментов с честным видом на Кремль, нужно в среднем заплатить 1,1 млн рублей за кв м. Всего в продаже представлено 68 апартаментов. Продажи будут открыты только на финальной стадии готовности объекта. Уже сейчас формируется шорт-лист, где бронируются лоты за потенциальными покупателями. Что касается стоимости коммерческих помещений, то она составляет в среднем от 630-650 тыс рублей за кв м.

Сам комплекс апартаментов и офисов "Цáрев сад" планируется сдать в эксплуатацию в первой половине 2020 года, говорит исполнительный директор компании Alpine (генподрядчик проекта) Максим Храбрых.

Все строительные работы завершены, сейчас в комплексе идет отделка мест общего пользования и отделка редким мрамором входных, проводятся пуско-наладочные работы и благоустройство комплекса. При отделке и благоустройстве используется только натуральный камень. Через шесть-семь месяцев он будет сдан в эксплуатацию.

Когда проект оказался в руках Сбербанка, руководство компании приняло беспрецедентное решение о сносе того, что было построено – было разобрано почти 25 тыс кв м, отмечает Михаил Храбрых. Также было принято решение – сдвинуть объем здания вглубь двора и сделать надстройку над Кокоревским подворьем, чтобы основной объем зданий не бросался в глаза. Сейчас комплекс органично вписался в архитектурный облик Москвы.

Сама судьба комплекса на Софийской набережной складывалось нелегко. Идея строительства проекта "Цáрев сад" родилась еще в 1998 году. Тогда авторы проекта ФСК "Кейстоун" и "Линн" получили под него в Сбербанке кредитную линию на 150 млн долларов. За первые три года было построено 23 тыс кв м из 83 тыс кв м запланированных и израсходовано 90 млн долларов. В 2001 году строительство остановилось из-за гибели владельца "Кейстоуна" Геннадия Шульмана. В 2005 году проект перешел Сбербанку в счет долгов по кредиту. Через три года "Сбербанк Капитал" решил достроить "Цáрев сад". Генподрядчиком стала компания Alpine.

После перехода в 2008 году проекта в собственность "Сбербанк Капитал" было принято решение о сносе надземной части и о переосмыслении архитектурных объемов с оптимизацией площадей. В подземной части – четырехуровневом паркинге – полностью обновили гидроизоляцию. Архитектором проекта, по итогам проведенного в 2013 году конкурса, стало московское архитектурное общество СРЕДА во главе с Вячеславом Осиповым. Консультантами по фасадным решениям выступали участники архитектурного конкурса – Евгений Герасимов и Илья Уткин, а также приглашенные эксперты из английского архитектурного бюро Gensler. За дизайн общественных пространств отвечал французский архитектор Пьер-Ив Рошон.