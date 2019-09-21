С выселением онкобольных детей в Москве разберется уполномоченный по правам ребенка

В ситуацию с выселением онкобольных детей в Москве вмешалась уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. В ближайшее время она будет решать вопрос комфортного пребывания детей в столице, где они проходят лечение.

Кузнецова сообщила РИА Новости, что находится на связи с фондом "Спаси жизнь", предоставившим жилье детям и их родителям. В квартире живут три семьи.

"У нас на руках в ближайшее время будут все документы, мы их внимательно изучим и посмотрим, что можно сделать для детей", - сказал омбудсмен. Она подчеркнула, что пребывание семей в Москве, куда они приехали на лечение, должно быть спокойным и комфортным.

Кузнецова напомнила также, москвичи не впервые выражают недовольство соседством с детьми, приезжающими из других городов на обследование и лечение. В первый раз конфликт удалось решить, и соседи изменили свою позицию, однако семьи все равно съехали.

"Надеюсь, в этот раз дело до выселения не дойдет, удастся решить вопрос быстрее и мирными способами", - добавила Кузнецова.

Она также отметила, что в обществе уже повышается принятие детей с особенностями развития. И если будет больше социальной рекламы и люди больше станут уделять внимания друг другу, "возможно, шум за стеной и вопрос выздоровления ребенка, больного онкологическим заболеванием, никогда ни будут поставлены на одну чашу весов".