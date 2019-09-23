Самая дешевая квартира России стоит 420 тысяч рублей

Самая дешевая квартира России нашлась в Иркутской области. Она стоит 420 тысяч рублей.

Квартира площадью 32 квадратного метра расположена на втором этаже трехэтажного деревянного дома в городе Свирске, говорится в исследовании портала "Мир квартир". Владельцы уверяют, что жилье в приличном состоянии, гарантируют приличных соседей, а также больницу, магазины и церковь в шаговой доступности.

За 500 тысяч рублей можно купить 30-метровую однокомнатную квартиру на первом этаже двухэтажного дома в Соликамске Пермского края. За 560 тысяч рублей можно стать владельцем необычной квартиры в центре Ессентуков с кухней в прихожей и туалетом во дворе.

В городе Великие Луки Псковской области за 600 тысяч рублей продают квартиру в доме барачного типа – с туалетом на улице и печным отоплением. Квартиру с санузлом внутри в трехэтажном кирпичном доме можно купить за 690 тысяч, но в Тобольске.

За 700 тысяч рублей продают однушку в Брянске, к ней прилагается подвал для хранения вещей и погреб для солений.

Современное и комфортное жилье за 400-800 тысяч рублей невозможно купить даже в маленьких городах, подчеркивают эксперты.